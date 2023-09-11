"Політичний ландшафт зміниться": у Кличка зробили прогноз щодо президентських виборів

Ті, хто робить прогнози та кажуть, що буде так само, як було, дуже здивуються

Після завершення повномасштабної війни в Україні кардинально зміниться політичний ландшафт. Вже на перших президентських виборах після цього у списку кандидатів будуть нові особи.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів лідер фракції "Європейська солідарність" у Київраді, заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

"Думаю, що після перемоги політичний ландшафт України істотно відрізнятиметься від того, що ми бачимо зараз. Ті, хто робить прогнози і кажуть, що буде так само як було, дуже здивуються", — сказав він.

На думку Прокопіва, у минулому країна вже мала "міцних господарників", тому люди на цьому обпеклися і розуміють, чим це загрожує. Після того, як війна завершиться, варто очікувати змін у цьому питанні.

"Ті, хто кажуть, що хлопці повернуться з фронтів і наведуть лад, — лукавлять. Тому що військові, які там воюють, також — частина суспільства. На фронті борються від вчителя до тракториста та судді. Тобто представники кожної професії", — вважає лідер фракції "ЄС".

Він також наголосив, що кожен має повернутися та виконувати ту роботу, яку він вміє. На його думку, раніше вже "весь світ бачив, що в Україні "кухарка" може керувати державою" і повертатися на той час ніхто не хоче.

Повний текст інтерв’ю читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Перемагаючи дракона, Україна сама може стати драконом": інтерв’ю із заступником Кличка у КМДА, ч.І.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що проведення виборів під час воєнного стану неможливе, проте президент України Володимир Зеленський заявив, що чекати ще кілька років не варто.