"Политический ландшафт сменится": у Кличко сделали прогноз по президентским выборам

Те, кто делает прогнозы и говорят, что будет так же, как было, очень удивятся

После завершения полномасштабной войны, в Украине кардинально сменится политический ландшафт. Уже на первых президентских выборах после этого в списке кандидатов будут новые лица.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал лидер фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете, заместителя главы КГГА Владимир Прокопив.

"Думаю, что после победы политический ландшафт Украины будет существенно отличаться от того, что мы видим сейчас. Те, кто делает прогнозы и говорят, что будет так же, как было, очень удивятся", — сказал он.

По мнению Прокопива, прошлом страна уже имела "крепких хозяйственников", люди на этом обожглись и понимают, чем это грозит. После того как война завершится, стоит ожидать изменений в этом вопросе.

"Те, кто говорят, что ребята вернутся с фронтов и наведут порядок, — лукавят. Потому что военные, которые там воюют, тоже — часть общества. На фронте сражаются от учителя до тракториста и судьи. То есть представители каждой профессии", — считает лидер фракции "ЕС".

Он также подчеркнул, что каждый должен вернуться и выполнять ту работу, которую он умеет. По его мнению, ранее уже "весь мир видел, что в Украине "кухарка" может руководить государством" и возвращаться к тому времени не хочет никто.

Полный текст интервью читайте в материале на сайте "Телеграф": "Побеждая дракона, Украина сама может стать драконом": интервью с заместителем Кличко в КГГА, ч.I.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что проведение выборов во время военного положения невозможно, однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждать еще несколько лет не стоит.