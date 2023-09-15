Выборов в 2024 году не будет: нардеп обратил внимание на проект бюджета

Одна важная деталь сняла всю интригу с обсуждаемого в Украине вопроса

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год и в нем не предусмотрены расходы на выборы, из чего следует вывод, что их проведение не планируется в следующем году.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он отметил, что в 2019 году на эту процедуру выделяли несколько миллиардов гривен.

"Все, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены. Когда в 2019 году были выборы, бюджет ЦИК составлял 4 млрд. грн", — написал он.

В то же время стоит отметить, что в течение года в бюджет могут вносить правки. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что одним из условий проведения выборов является выделение на них западными партнерами 5 млрд. В связи с этим нельзя однозначно сказать, что выборов в 2024 году не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выборы в Украине могут провести в режиме онлайн. Зеленский указал на несколько важных нюансов в таком случае. Он считает важным, чтобы каждый смог проголосовать, но в тех условиях, в которых сейчас наша страна, сделать это крайне сложно.