Головний редактор Forbes Ukraine розповів, що не так з затвердженим 15 вересня проєктом бюджету

Уряд затвердив проєкт бюджету на наступний рік, і це фабрика здійснення бажань

Доходи: 1,746 трлн грн (зростання до 23-го — +31%).

Видатки: 3,308 трлн грн (+25%).

Дефіцит: 1,531 трлн грн (+16,7%).

Коли я дивлюсь на параметри Бюджету 2024, то прямо візуалізується, що наш Уряд ( читай — Зеленський) до держфінансів відноситься як моя 5-річна донька.

Стефа заходить з 20 євро в магазин, бере 3 іграшки на 70 євро, підходить з ними на касу, кладе 20 євро і впевнено каже: "Тато, мені дійсно дійсно дійсно дійсно все це треба, а ти ж багатий, доплати останній останній раз". А що я? Плачу.

Хто у нашому світі тато, ви й без мене знаєте

Джерело: Facebook Бориса Давиденка