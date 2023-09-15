Главный редактор Forbes Ukraine рассказал, что не так с утвержденным 15 сентября проектом бюджета

Правительство утвердило проект бюджета на следующий год, и это фабрика осуществления желаний

Доходы: 1,746 трлн грн (рост до 23-го — +31%).

Расходы: 3,308 трлн. грн (+25%).

Дефицит: 1,531 трлн. грн (+16,7%).

Когда я смотрю на параметры Бюджета 2024, то прямо визуализируется, что наше Правительство (читай — Зеленский) к госфинансам относится как моя 5-летняя дочь.

Стефа заходит с 20 евро в магазин, берет 3 игрушки на 70 евро, подходит с ними на кассу, кладет 20 евро и уверенно говорит: "Папа, мне действительно действительно действительно действительно все это надо, а ты же богатый, доплати последний раз". А что я? Плачу.

Кто в нашем мире папа, вы и без меня знаете

Источник: Facebook Бориса Давиденко