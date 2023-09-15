Правительство (читай — Зеленский) к бюджету относится как моя 5-летняя дочь - Борис Давиденко
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Главный редактор Forbes Ukraine рассказал, что не так с утвержденным 15 сентября проектом бюджета
Правительство утвердило проект бюджета на следующий год, и это фабрика осуществления желаний
Доходы: 1,746 трлн грн (рост до 23-го — +31%).
Расходы: 3,308 трлн. грн (+25%).
Дефицит: 1,531 трлн. грн (+16,7%).
Когда я смотрю на параметры Бюджета 2024, то прямо визуализируется, что наше Правительство (читай — Зеленский) к госфинансам относится как моя 5-летняя дочь.
Стефа заходит с 20 евро в магазин, берет 3 игрушки на 70 евро, подходит с ними на кассу, кладет 20 евро и уверенно говорит: "Папа, мне действительно действительно действительно действительно все это надо, а ты же богатый, доплати последний раз". А что я? Плачу.
Кто в нашем мире папа, вы и без меня знаете
Источник: Facebook Бориса Давиденко
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