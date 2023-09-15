Сериалы, оборона, но не выборы. На что Украина будет тратить деньги в 2024-м, анализируем проект бюджета

В следующем году возрастут минимальные зарплаты и пенсии, заодно повысив налоги ФЛП

Правительство приняло проект главного финансового документа страны, согласно которому Украина будет жить следующий 2024 год. Госбюджет уже представлен в Верховную Раду, он должен быть рассмотрен в первом чтении в ближайшее время. Ключевым акцентом этого проекта является оборона и безопасность, на это выделяют на 113 млрд грн больше, чем в этом году.

В будущем году возрастут минимальные пенсии и зарплаты. Щедрым будет финансирование телемарафона, сериалов, а вот на выборы денег не заложили.

Главные цифры и ключевые расходы

Документ уже находится на сайте парламента. Рост реального ВВП ожидается на уровне 5%, номинального – до 7,8 трлн грн, говорится в прогнозных макропоказателях экономического и социального развития, на которых основывается проект бюджета. Кроме этого:

Собственные доходы общего фонда бюджета составляют 1 трлн. 560 млрд грн.

Расходы общего фонда — 3 трлн 108 млрд грн.

Дефицит заложен на уровне 1,6 трлн. грн., составляет около 20,4% прогнозного ВВП. Правительство профинансирует дефицит бюджета из-за размещения ОВГЗ (на 421,6 млрд грн) и внешних заимствований (1,77 трлн грн).

Прогноз по ВВП на 2024 год. Скриншот из пояснительной записки

Ключевые расходы:

на безопасность и оборону – 1,69 триллиона гривен (+113 миллиардов по сравнению с текущим годом);

(+113 миллиардов по сравнению с текущим годом); на социальную сферу – 469 миллиардов (+25 миллиардов);

– 469 миллиардов (+25 миллиардов); на медицину – 202 миллиарда (+24 миллиарда);

– 202 миллиарда (+24 миллиарда); на образование – 179 миллиардов (+23 миллиарда);

– 179 миллиардов (+23 миллиарда); в поддержку ветеранов — 14,3 миллиарда.

Премьер Денис Шмыгаль пояснил, что основной упор бюджета — финансирование всех потребностей сил обороны. Убрали капитальные расходы, кроме тех, которые должны обеспечить фундамент для послевоенного развития экономики. Для этого в резервном фонде будут предусмотрены средства для быстрого восстановления — критической инфраструктуры, дорог и мостов.

Главный редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко со скептикой отнесся к, по его мнению, слишком оптимистичным прогнозам, назвав в Facebook проект госбюджета "фабрикой исполнения желаний".

"Доходы: 1,746 трлн грн (рост до 23-го — +31%). Расходы: 3,308 трлн грн (+25%). Дефицит: 1,531 трлн грн (+16,7%). Когда я смотрю на параметры Бюджета 2024 то прямо визуализируется, что наше Правительство (читай — Зеленское) к госфинансам относится как моя 5-летняя дочь, Стефа заходит с 20 евро в магазин, берет 3 игрушки на 70 евро, подходит с ними на кассу, кладет 20 евро и уверенно говорит: "Папа, мне действительно действительно действительно действительно все это надо, а ты же богатый, доплати последний раз". А что я? Плачу. Кто в нашем мире папа, вы и без меня знаете", — пишет Давиденко.

Деньги на оборону

Средства на оборону составят 1692,6 млрд. грн., что составляет 21,6% ВВП. Председатель Комитета по бюджету Роксолана Подласа заявила, что предусмотрены расходы на производство оружия в Украине в сумме 55,8 млрд грн (+4 млрд).

Растут расходы на поддержку ветеранов: 13,6 млрд грн, что в 2 раза больше, чем было заложено в этом году. Поддержка будет предоставляться через следующие основные инструменты: осуществление всех видов реабилитации и профессиональной адаптации – 2,6 млрд грн (в 5 раз больше, чем в этом году), внедрение института помощника ветерана – 3,8 млрд грн, обеспечение жильем – 5,78 млрд грн.

Денег на выборы-2024 нет

В государственном бюджете на 2024 год средства на выборы не предусмотрены, заявил Шмыгаль на пресс-конференции 15 сентября. Он подчеркнул, что его позиция по выборам совпадает с позицией президента: пока нет юридических механизмов и понимания, как провести выборы в условиях полномасштабной войны.

"Для нас основное — признание результатов выборов… Если мы сможем с партнерами это обеспечить, тогда можно об этой теме говорить, исследовать, искать выходы и варианты", — подчеркнул он.

Кстати, на 45 млн грн сократили сумму на финансирование политических партий. В следующем году на это направят 840,5 млн. грн.

Минимальную пенсию и ЗП повысят

Запланировано повышение минимальных пенсий и зарплат:

С 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен;

на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен; с 1 января 2024 года минимальную плату повысят до 7100 гривен, с 1 апреля — 8000 гривен (+19,4%);

повысят до гривен, с 1 апреля — (+19,4%); минимальную пенсию повысят с 2093 грн до 2361 грн.

Соответственно, увеличится сумма налогов — ФЛП будет платить больший налог ЕСВ, поскольку его размер зависит от уровня минимальной зарплаты. А для тех ООО, которые по разным причинам могут быть привязаны к этому числу, возрастут ЕСВ, НДФЛ и военный сбор.

1,7 млрд на марафон, "Раду" и сериалы

Телемарафон "Единые новости" будет продолжать существовать, в частности, на государственный канал "Рада" и газету "Голос Украины" добавили еще 5,4 млн, в общей сложности эта сумма составляет 198,3 млн. На производство сериалов заложили 1,5 млрд. (на 400 млн. меньше, чем в этом году). В общей сложности 1,7 млрд грн.

Откуда Украина будет брать на это средства

Расходы бюджета будут превышать доходы. Проект предусматривает собственные доходы общего фонда бюджета в 1 трлн. 560 млрд. грн. и расходы общего фонда в 3 трлн. 108 млрд. грн.

От НБУ (не от облигаций) в 2024 году запланированы поступления, по меньшей мере, 17,7 млрд грн, объясняет нардеп Ярослав Железняк. От приватизации планируют собрать 4 млрд грн (по сравнению с 6 млрд в 2023 году). По другим статьям:

Налог на доходы физлиц 313,1 млрд грн

Налог на прибыль предприятий 173,5 млрд грн

Рентная плата 54,9 млрд грн, в т.ч.

Рента за лесные ресурсы 433,2 млн грн

Рента за водопользование 781,2 млн грн

Рента за добычу и использование недрами 51,04 млрд

Рента по радиочастоте 2,2 млрд грн

Рента за транспортировку 388,8 млн грн

Акцизный налог в 98,8 млрд грн

Часть чистой прибыли и дивиденды госпредприятий: 66,1 млрд

НДС 753,3 млрд грн

Ввозная пошлина 44,1 млрд грн

Азартные игры (лицензии) 1,05 млрд. грн.

Поступления от бюджетных учреждений 46,9 млрд

Так, в частности, в проекте бюджета говорится, что предлагается увеличить специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра с 1567,64 грн до 1881,17 грн за 1000 штук. Кроме того, вырастет минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога также на 20% — с 2 097,12 грн. до 2 516,54 грн. за 1000 штук. Это означает повышение цен на сигареты минимум на 10 грн за пачку.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на безопасность страны будет выделено не менее чем в 2023 году, то есть 1 трлн 600 млрд гривен минимум.

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