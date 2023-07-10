В Україні з 11 липня запроваджують обмеження на куріння електронних цигарок: що ще забороняють

Електронні сигарети в Україні прирівняли до звичайних

Вже з вівторка, 11 липня, в Україні набудуть чинності зміни законодавства щодо реалізації антитютюнової політики.

Як інформує пресслужба київського управління Держпродспоживслужби, новими обмеженнями буде запроваджено заборону на рекламу та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та систем нагрівання тютюну.

Крім того, їх продаж неповнолітнім каратиметься штрафом у 1020 гривень (10 200 гривень при повторному порушенні).

Також в Україні буде заборонено продаж ароматизованих цигарок.

Куріння електронних сигарет та пристроїв нагрівання тютюну обмежуватиметься так само як і куріння звичайних сигарет. Тобто буде заборонено у громадських місцях.

У Держпродспоживслужбі також нагадали, що в Україні з квітня поточного року було відновлено контроль за дотриманням антитютюнового законодавства, а проведення позапланових перевірок може бути розпочато за зверненням суб’єкта господарювання, дорученням прем’єра або зверненням фізичної особи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких місцях українцям поки що не карають за куріння електронних та традиційних цигарок.