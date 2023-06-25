Вбивають не лише курців: вчені знайшли ще одну небезпеку цигарок

Сигаретні недопалки виявилися одним із наймасовіших джерел забруднення водойм.

За останні десятиліття люди неодноразово чули про шкоду куріння як активного, так і пасивного, проте це виявилося не єдиною загрозою, яку сигарети несуть людству.

Як говориться в дослідженні, оприлюдненому в Springer Оpen, Шведські вчені встановили, що недопалки можуть становити безпосередню загрозу нашій планеті.

Так повідомляється, що саме недопалки є найпоширенішим типом пляжного сміття. Проблем додає те, що матеріал, з якого виготовлений фільтр, а саме целюлози ацетат, може розкладатися в компості протягом 5-7 років. А ось на відкритому повітрі цей термін взагалі збільшується до 14 років.

З фільтрів також виділяється ціла низка небезпечних речовин, на кшталт пестицидів, діоксиду титану та тріацетину, нафталіну, нікотину, бензолу, важких металів і не тільки. Через це сигаретні недопалки класифікуються, як "небезпечні відходи", та його загальна поширеність призводить до того, що токсини забруднюють довкілля.

Вчені встановили, що забруднення узбережжя недопалками призводить до збільшення смертності серед личинок комарів на 20%. Це веде до скорочення популяції морських рачків дафній, які харчуються личинками, а потім і риби.

Зокрема два недопалки можуть за 96 годин убити морських рибок сільверсайдів (Atherinops affinis) в акваріумі.

Як повідомлялося раніше, вчені встановили, що звичайна газова плита викидає у повітря більше небезпечних речовин, ніж пасивне куріння.