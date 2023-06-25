Убивают не только курильщиков: ученые нашли еще одну опасность сигарет

Сигаретные окурки оказались одним из самых массовых источников загрязнения водоемов

За последние десятилетия люди неоднократно слышали о вреде курения, как активного, так и пассивного, однако это оказалось не единственной угрозой, которую сигареты несут человечеству.

Как говорится в исследовании, обнародованном в Springer Оpen, Шведские ученые установили, что окурки могут составлять непосредственную угрозу нашей планете.

Так сообщается, что именно окурки являются наиболее распространенным типом пляжного мусора. Проблем добавляет то, что материал, из которого изготовлен фильтр, а именно ацетат целлюлозы, может разлагаться в компосте в течение 5-7 лет. А вот на открытом воздухе этот срок и вовсе увеличивается до 14 лет.

Из фильтров также выделяется целый ряд опасных веществ, вроде пестицидов, диоксида титана и триацетина, нафталина, никотина, бензола, тяжелых металлов и не только. Из-за этого сигаретные окурки классифицируются, как "опасные отходы", но их всеобщая распространенность приводит к тому, что токсины загрязняют окружающую среду.

Ученые установили, что загрязнение побережья окурками приводит к увеличению смертности среди личинок комаров на 20%. Это ведет к сокращению популяции морских рачков дафний, которые питаются личинками, а затем и рыбы.

В частности два окурка могут за 96 часов убить морских рыбок сильверсайдов (Atherinops affinis) в аквариуме.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что обычная газовая плита выбрасывает в воздух больше опасных веществ, чем пассивное курение.