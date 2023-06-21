Опаснее, чем курение: популярное кухонное устройство оказалось способным вызывать рак

Ученые считают, что человечеству пора перейти на более безопасную альтернативу

Тем людям, которые переживают о вреде курения, стоит обратить внимание на такую распространенную в хозяйстве вещь, как газовая плита.

Как говорится в новом исследовании ученых Стенфордского университета, дело в том, что такие плиты часто выбрасывают в воздух бензол в объемах, значительно превышающих допустимые нормы ВОЗ.

Отмечается, что если одна плита будет работать в течение 45 минут, то концентрация бензола в комнате превысит ту, что наблюдается при пассивном курении и может доходить до уровня загрязнения возле нефтегазовых заводов.

При этом эти показатели превышали уровень выбросов электрических конфорок в 10-25 раз, а индукционные плиты, как оказалось, выбросов бензола вообще не производят.

Ученые отмечают, что даже низкие дозы бензола приводят к повышению риска возникновения тяжелых болезней, вроде рака или лейкемии.

Повышенный уровень бензола при этом в квартирах с газовой плитой мог наблюдаться в течение шести часов после отключения.

"Мы бы никогда не стали добровольно стоять над выхлопной трубой автомобиля, вдыхая его загрязнение, но мы охотно стоим над нашими плитами, вдыхая загрязнение, которое они выделяют", — отметил один из авторов исследования Роб Джексон.

Он отметил, что изымать газовые плиты никто не намерен, однако порекомендовал перейти на электрические, если есть такая возможность.

Как сообщалось ранее, Новая Зеландия первой в мире приняла закон, который запретит курение для молодого поколения. Теперь в стране не будут продавать табачные изделия гражданам, родившимся после 1 января 2009 года вне зависимости от их возраста.