Небезпечніше, ніж куріння: популярний кухонний пристрій виявився здатним викликати рак

Вчені вважають, що людству час перейти на безпечнішу альтернативу

Тим людям, які переживають про шкоду куріння, варто звернути увагу на таку поширену у господарстві річ, як газова плита.

Як йдеться в новому дослідженні вчених Стенфордського університету, річ у тому, що такі плити часто викидають у повітря бензол в обсягах, які значно перевищують допустимі норми ВООЗ.

Зазначається, що якщо одна плита працюватиме протягом 45 хвилин, то концентрація бензолу в кімнаті перевищить ту, що спостерігається під час пасивного куріння і може сягати рівня забруднення біля нафтогазових заводів.

При цьому ці показники перевищували рівень викидів електричних конфорок у 10-25 разів, а індукційні плити, як виявилось, викидів бензолу взагалі не виробляють.

Вчені відзначають, що навіть низькі дози бензолу призводять до підвищення ризику виникнення тяжких хвороб, як рак або лейкемія.

Підвищений рівень бензолу при цьому у квартирах із газовою плитою міг спостерігатися протягом шести годин після відключення.

"Ми б ніколи не стали добровільно стояти над вихлопною трубою автомобіля, вдихаючи його забруднення, але ми охоче стоїмо над нашими плитами, вдихаючи забруднення, яке вони виділяють", — зазначив один з авторів дослідження Роб Джексон.

Він зазначив, що вилучати газові плити ніхто не має наміру, проте порекомендував перейти на електричні, якщо є така можливість.

Як повідомлялося раніше, Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який заборонить куріння для молодого покоління. Тепер у країні не продаватимуть тютюнові вироби громадянам, які народилися після 1 січня 2009 року незалежно від їхнього віку.