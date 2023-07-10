В Украине с 11 июля вводят ограничения на курение электронных сигарет: что еще запрещают

Электронные сигареты в Украине приравняли к обычным

Уже со вторника, 11 июля, в Украине вступят в силу изменения законодательства, которые касаются реализации антитабачной политики.

Как информирует пресс-служба киевского управления Госпродпотребслужбы, новыми ограничениями будет введен запрет на рекламу и стимулирование продажи табачных изделий, электронных сигарет и систем нагревания табака.

Кроме того, их продажа несовершеннолетним будет наказываться штрафом в 1020 гривен (10 200 гривен при повторном нарушении).

Также в Украине будет запрещена продажа ароматизированных сигарет.

Курение электронных сигарет и устройств нагревания табака будет ограничиваться точно так же, как и курение обычных сигарет. То есть будет запрещено в общественных местах.

В Госпродпотребслужбе также напомнили, что в Украине с апреля текущего года был возобновлен контроль за соблюдением антитабачного законодательства, а проведение внеплановых проверок может быть начато по обращению субъекта хозяйствования, поручению премьера или обращению физического лица.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких местах украинцам пока еще не наказывают за курение электронных и традиционных сигарет.