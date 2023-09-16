В Україні дорожчає популярний продукт: потягне вгору ціни на цілу групу товарів

Купівельна спроможність українців на фоні війни знизилася

В Україні не лише дорожчають сезонні овочі, а й у вересні виробники піднімуть ціни на сире молоко. Це не може не вплинути на вартість готової продукції.

Про це повідомив голова наглядової ради ДК "Молочний альянс" Сергій Вовченко у коментарі AgroPortal.ua. Він зазначив, що у зв’язку із цим ускладниться ситуація для переробників молока.

За словами Вовченка, у вересні виробники молока піднімуть вартість на 50 копійок за літр. Однак піднімати ціну на готову продукцію проблематично через низьку купівельну спроможність населення.

Молоко та молочні продукти дуже популярні в Україні та подорожчання сировини спричинить зростання цін на вершкове масло, сири, сир і всю молочну продукцію. Проте експерт вважає, що з початком опалювального сезону купувати ці продукти стануть ще менше. Причина в тому, що зростуть суми у платіжках та українці заощаджуватимуть на їжі, щоб сплатити за тепло, газ та електрику. Тому ситуація для українських переробників молока буде непростою.

Варто зазначити, що хоча продовольча інфляція на сьогодні становить близько 13% — це майже наполовину менше, ніж торік, низка продуктів восени подорожчає. Це не тільки молочка, але також овочі та фрукти, яйця, цукор та м’ясо.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки в Україні коштує морква. Аналітики також дали прогноз щодо цін на неї найближчим часом.