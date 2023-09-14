Ціни зростуть на 5-10%: які продукти подорожчають восени

Є список товарів, які точно зміняться у вартості

В Україні йде тенденція на здорожчання більшості продуктів. Ціни зростають через попит, експорт, а також вартість пального та електроенергії.

Як сказав заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук, наразі борщовий набір коштує 60-65 гривень. Експерт прогнозує ріст ціни на овочі в межах 5-10%.

У деяких категоріях вартість порівняно з минулим сезон зменшилася на 35%.

"Багато хто з товаровиробників з різних регіонів України почали переорієнтовувати своє виробництво — частково виділяти земельні наділи під вирощування овочів, бо зрозуміли, що попит буде. Як наслідок, цього сезону є досить хороший результат", наголошує Денис Марчук.

Причина здешевлення овочів — сезонний фактор і хороший врожай, кажуть експерти. Однак свинина навпаки зросла у ціні — на 20 грн.

За словами експертів, продовольча інфляція на сьогодні складає близько 13% — це маже вполовину менше, ніж торік.

"Інфляція продовольча з 28% зимою опустилася до 13% в серпні, тобто в нас іде процес сповільнення інфляції. На сьогодні ціни ростуть повільніше, ніж це відбувалось у 2022 році. Це був рік великого стресу для економіки", — каже економічний експерт Олег Пендзин.

Здорожчання восени відбудеться на:

овочі та фрукти (5-10%);

яйця;

молоко;

цукор (2-3%);

м'ясо (на 5-15%).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вартість кавуна вже зросла 42% і це не межа.