Цены вырастут на 5-10%: какие продукты подорожают осенью
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть список товаров, которые точно изменятся в стоимости
В Украине идет тенденция на удорожание большинства продуктов. Цены растут из-за спроса, экспорта, а также стоимости топлива и электроэнергии.
Как сказал заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук, сейчас борщовый набор стоит 60-65 гривен. Эксперт прогнозирует рост цен на овощи в пределах 5-10%.
В некоторых категориях стоимость по сравнению с прошлым сезоном уменьшилась на 35%.
"Многие из товаропроизводителей из разных регионов Украины начали переориентировать свое производство — частично выделять земельные наделы под выращивание овощей, потому что поняли, что спрос будет. Как следствие, в этом сезоне есть достаточно хороший результат", — отмечает Денис Марчук.
Причина удешевления овощей – сезонный фактор и хороший урожай, говорят эксперты. Однако свинина наоборот выросла в цене – на 20 грн.
По словам экспертов, продовольственная инфляция на сегодня составляет около 13% — это почти вполовину меньше, чем в прошлом.
"Инфляция продовольственная с 28% зимой опустилась до 13% в августе, то есть у нас идет процесс замедления инфляции. На сегодняшний день цены растут медленнее, чем это происходило в 2022 году. Это был год большого стресса для экономики", — говорит экономический эксперт Олег Пензин.
Удорожание осенью произойдет на:
- овощи и фрукты (5-10%);
- яйца;
- молоко;
- сахар (2-3%);
- мясо (на 5-15%).
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стоимость арбуза уже выросла 42% и это не предел.