Цены вырастут на 5-10%: какие продукты подорожают осенью

Есть список товаров, которые точно изменятся в стоимости

В Украине идет тенденция на удорожание большинства продуктов. Цены растут из-за спроса, экспорта, а также стоимости топлива и электроэнергии.

Как сказал заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук, сейчас борщовый набор стоит 60-65 гривен. Эксперт прогнозирует рост цен на овощи в пределах 5-10%.

В некоторых категориях стоимость по сравнению с прошлым сезоном уменьшилась на 35%.

"Многие из товаропроизводителей из разных регионов Украины начали переориентировать свое производство — частично выделять земельные наделы под выращивание овощей, потому что поняли, что спрос будет. Как следствие, в этом сезоне есть достаточно хороший результат", — отмечает Денис Марчук.

Причина удешевления овощей – сезонный фактор и хороший урожай, говорят эксперты. Однако свинина наоборот выросла в цене – на 20 грн.

По словам экспертов, продовольственная инфляция на сегодня составляет около 13% — это почти вполовину меньше, чем в прошлом.

"Инфляция продовольственная с 28% зимой опустилась до 13% в августе, то есть у нас идет процесс замедления инфляции. На сегодняшний день цены растут медленнее, чем это происходило в 2022 году. Это был год большого стресса для экономики", — говорит экономический эксперт Олег Пензин.

Удорожание осенью произойдет на:

овощи и фрукты (5-10%);

яйца;

молоко;

сахар (2-3%);

мясо (на 5-15%).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стоимость арбуза уже выросла 42% и это не предел.