Овочі подешевшали майже на 26%: на які продукти змінилась ціна в Україні

Національний банк України озвучив прогноз

Деякі аналітики на українському ринку прогнозують, що овочі восени будуть тільки дорожчати й на це є декілька причин. Однак інші мають протилежну думку — ці товари подешевшають.

Як йдеться в коментарі Національного банку України, причиною зниження цін стали темпи річної інфляції, які сповільнилися з 11,3% до 8,6%. Овочева агропродукція подешевшала на 25,7%.

Швидкість зростання цін виявилася істотно нижчою за траєкторію прогнозування в "Інфляційному звіті" за липень поточного року.

"Це спровоковано високим обсягом пропозицій сирих харчових продуктів, зокрема овочів та фруктів із нового врожаю – темпи зростання вартості такої "сировини" стрімко впали до 3,4% в річному вимірі (р/в)", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, овочева агропродукція подешевшала на 25,7%, завдяки розширенню кількості пропозицій просіла вартість овочів у споживчому наборі, а також баштанних культур, внаслідок сприятливих погодних умов і нарощування сільгоспвиробництва в деяких регіонах.

Окрім того, перестали дорожчати й алкогольні напої, що не пов’язано з "новим урожаєм", а спричинено лише уповільненим зростанням виробничих витрат на тлі тиску з боку "тіньового бізнесу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчим часом дорожчатиме популярний продукт.