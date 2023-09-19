В Україні може бути дефіцит деяких овочів: чи будуть вони дорожчати найближчим часом

На українському ринку збільшилась кількість фермерів-новачків

Більшість овочів в Україні найближчим часом будуть дорожчати. Збільшення вартості продуктів буде через великий попит, експорт та вартість пального та електроенергії. Окрім того, на здорожчання товару вплине також його нестача.

Як повідомляє керівник проєкту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорєв у своїй колонці на AgroTimes, зростання врожаю овочів борщового набору відбудеться на 10%. Він додає, що великий відсоток овочів борщового набору, в деяких випадках до 50%, буде непридатний для тривалого зберігання.

Оскільки вирощуванням овочів цього року зайнялися багато нових фермерів, не вся продукція буде якісною. І з початку весни 2024 року і протягом наступних 3-4 місяців дефіцит може відчуватися практично за всіма позиціями овочів, можливо, крім картоплі.

"Але слід зазначити, що виробництвом овочів зайнялися цього року не тільки професійні виробники, а й новачки. Як результат, не слід очікувати, що всі овочі, які зберуть в Україні, цього року будуть якісними", – зазначив експерт.

Більшість товарів борщового набору (капуста, буряк, картопля, морква, цибуля, помідори, зелень) будуть непридатними для тривалого зберігання.

"Тобто до Нового Року проблем із пропозицією основних позицій овочів борщового набору на внутрішньому ринку України майже не буде, причин істотного зростання цін також не буде. Але вже з початку весни 2024 року і протягом наступних 3-4 місяців дефіцит може відчуватися практично за всіма позиціями овочів, можливо, окрім картоплі", – спрогнозував Олександр Хорєв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що закінчується сезон малини й цей товар буде дорожчати.