Рус

Фермери позбирали майже всю малину: які ціни на неї зараз та чи буде вона дорожчати

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Малина
Малина. Фото Pixabay

Минулого року вартість ягоди була на 73% більше, аніж зараз

В нашій країні потрохи закінчується період сезонного збору і продажу дешевого продовольства. Тому восени більшість продуктів буде дорожчати, наприклад малина. Порівняно з минулим тижнем вона здорожчала на 29%.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, Сьогодні останні партії малини українські садівники пропонують до продажу по 50-80 грн/кг ($1,37-2,19/кг). Сезон продажу малини завершується раніше звичайних термінів через високу температуру та посуху протягом другої половини літа, що сприяло прискоренню темпів дозрівання.

Аналітики додають, що в аналогічний період минулого року відпускні ціна на останні партії малини на українському ринку були в середньому на 73% вищими, ніж у поточному сезоні. Таку цінову різницю аналітики ринку пов’язують зі збільшенням виробництва малини в країні в нинішньому році.

"При цьому більшість виробників залишилися розчарованими сезоном, що минає. Крім невисокого цінового рівня, однією з головних проблем, з якою зіткнулися українські фермери цьогоріч, за їхніми словами, є дефіцит робочої сили та істотне зростання витрат на збиральні роботи. У таких умовах, підкреслюють садівники, ціни на ринку нерідко не давали змоги покрити навіть частину виробничих витрат", — мовиться на сайті.

Тож, ймовірно, зростання цін на малину протягом осені неминуче.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на літню ягоду зросли на 42%.

Теги:
#Ціни #Ціни на продукти #Малина