Фермери позбирали майже всю малину: які ціни на неї зараз та чи буде вона дорожчати

Минулого року вартість ягоди була на 73% більше, аніж зараз

В нашій країні потрохи закінчується період сезонного збору і продажу дешевого продовольства. Тому восени більшість продуктів буде дорожчати, наприклад малина. Порівняно з минулим тижнем вона здорожчала на 29%.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, Сьогодні останні партії малини українські садівники пропонують до продажу по 50-80 грн/кг ($1,37-2,19/кг). Сезон продажу малини завершується раніше звичайних термінів через високу температуру та посуху протягом другої половини літа, що сприяло прискоренню темпів дозрівання.

Аналітики додають, що в аналогічний період минулого року відпускні ціна на останні партії малини на українському ринку були в середньому на 73% вищими, ніж у поточному сезоні. Таку цінову різницю аналітики ринку пов’язують зі збільшенням виробництва малини в країні в нинішньому році.

"При цьому більшість виробників залишилися розчарованими сезоном, що минає. Крім невисокого цінового рівня, однією з головних проблем, з якою зіткнулися українські фермери цьогоріч, за їхніми словами, є дефіцит робочої сили та істотне зростання витрат на збиральні роботи. У таких умовах, підкреслюють садівники, ціни на ринку нерідко не давали змоги покрити навіть частину виробничих витрат", — мовиться на сайті.

Тож, ймовірно, зростання цін на малину протягом осені неминуче.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на літню ягоду зросли на 42%.