Яйця в Україні дорожчають: чому та чи будуть вони рости в ціні надалі

Цей продукт активно використовують у випічці

В Україні після короткого затишшя знову почали зростати ціни на курячі яйця. В середньому вартість десятка уже коливається в районі 48 гривень, однак є можливість ще більшого здорожчання.

Скільки коштують яйця в українських супермаркетах, можна дізнатись на порталі "Мінфін". Мінімальна вартість товару продається в "Auchan" — 46 гривень за 10 штук.

Водночас найдорожчу позицію можна купити у Megamarket. Там цей продукт продається в ціні 53,59 гривні за 10 штук. Тобто, 30 штук товару обійдеться для українців в сумі 157,68 гривні.

Що говорять експерти?

За прогнозом фінансово-економічного оглядача Богдана Слуцького, до кінця 2023 року вартість 10 яєць може зрости до мінімально до 52 гривень, а максимально — до 80 гривень. Однак експерт заспокоює, цей продукт не здорожчає до торішніх показників.

Ріст цін було спровоковано стрімким здорожчанням електроенергії. Окрім того, майбутні ризики блекаутів під час зими також негативно впливатимуть на цінові тенденції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що морська харчова сіль протягом вересня здешевшала на 50 копійок. Є ймовірність, що її вартість може падати надалі.