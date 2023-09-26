Вартість деяких продуктів в два раза меньше, аніж торік: чи будуть ціни падати восени

Це пов'язано з тим, що минулого року в Україні почалась війна, тому на більшість товару були досить високі ціни

Протягом осені прослідковуються цінові коливання на більшість продуктів. Зокрема, хліб точно буде дорожчати через зростання цін на борошно та нестачею якісного зерна. А от овочі, навпаки, дешевшатимуть.

Як повідомляє радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку с/г продукції "Шувар" у Львові Іван Стефанишин, аграрії зібрали непоганий урожай товару. Тому ціни на них будуть менші, аніж минулого року.

Він додає, що вже здешевшали баклажани, морква та цибуля.

"Зокрема, баклажани зараз коштують 20 грн/кг, минулого року ціна не опускалась нижче 59 грн/кг. Вартість моркви та цибулі знизилася удвічі проти торішніх показників. Торік морква коштувала 16 грн/кг, а 2023-го — 7-8 грн/кг, цибулю минулого року продавали за 23 грн/кг, а зараз — за 12 грн/кг", — каже Стефанишин.

Хоч сезонно ціна зросте, проте загалом порівняно з 2022 роком овочі будуть дешевші до перших заморозків, додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Ігор Полховський зробив прогноз щодо цін на м’ясо в Україні.