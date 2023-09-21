В Україні дорожчатиме один з видів м'яса: чому це станеться

Є дві вагомі причини

Вже осінь і більшість товарів змінять свою ціну через безліч причин. Наприклад у жовтні на ринку сало точно буде рости у вартості, деякі овочі ще трошки подешевшають, а от на інші продукти цінники залишаться без змін. Окрім того, додадуть у ціні яйця та курятина.

Як повідомляє заслужений економіст України, експерт з економічних питань Ігор Полховський в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер", ці два продукти дорожчають через зростання цін на всі основні, базові витрати на вирощування птиці.

Економіст каже, що одним з факторів зростання вартості на курятину є збільшення відсотка її споживання.

"Я вважаю тому, що куряче мʼясо — це найдешевше м'ясо, яке є на ринку. Враховуючи, що в цілому народ біднішає, зрозуміло з яких причин, тому і він починає споживати більше курятини, аніж свинини, яловичини та інше. Якщо попит зростає — ціни також зростають. Це один з факторів", — каже Полховський.

Також він пояснює, чому здорожчання птиці неминуче: "Коли зростають всі основні, базові витрати на вирощування цих курей — то і саме м'ясо буде дорожчати. Треба розуміти, що те, що ціни ростуть — вони ростуть. У всьому світі, особливо після того, як пішов ковід, на який було витрачено багато грошей у різних країнах, в Америці люди отримували до 1000 доларів щомісячно. Це спричинило те, що в Америці та Європі — інфляція до 10% піднялись, тому це вдарило по нас".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як ціни на нафту можуть вплинути на вартість олії в Україні.