В Украине будет дорожать один из видов мяса: почему это произойдет

Есть две веские причины

Уже осень и большинство товаров изменят свою цену по множеству причин. Например, в октябре на рынке сало точно будет расти в стоимости, некоторые овощи еще немного подешевеют, а вот на другие продукты ценники останутся без изменений. Кроме того, прибавят в цене яйца и мясо курицы.

Как сообщает заслуженный экономист Украины, эксперт по экономическим вопросам Игорь Полховский в эфире телемарафона "Единые новости" на телеканале "Интер", эти два продукта дорожают из-за роста цен на все основные, базовые затраты на выращивание птицы.

Экономист говорит, что одним из факторов роста стоимости курятины является увеличение процента ее потребления.

Я считаю, что куриное мясо — это самое дешевое мясо, которое есть на рынке. Учитывая, что в целом народ беднеет, понятно по каким причинам, поэтому и он начинает потреблять больше курятины, чем свинины, говядины и прочее. Если спрос растет – цены тоже растут. Это один из факторов", — говорит Полховский.

Также он объясняет, почему подорожание птицы неизбежно: "Когда растут все основные, базовые затраты на выращивание этих кур — то и само мясо будет дорожать. Надо понимать, что цены растут — они растут. Во всем мире, особенно после того, как пошел ковод, потраченный много денег в разных странах, в Америке люди получали до 1000 долларов ежемесячно. Это привело к тому, что в Америке и Европе — инфляция до 10% поднялись, поэтому это ударило по нам".

"Я считаю, что мясо курицы — это самое дешевое мясо, которое есть на рынке. Учитывая, что в целом народ беднеет, понятно по каким причинам, поэтому и он начинает потреблять больше курятины, чем свинины, говядины и прочее. Если спрос растет – цены тоже растут. Это один из факторов", — говорит Полховский.

Также он объясняет, почему подорожание птицы неизбежно: "Когда растут все основные, базовые затраты на выращивание этих кур — то и само мясо будет дорожать. Надо понимать, что цены растут — они растут. Во всем мире, особенно после того, как пошел ковид, на который было потрачено много денег в разных странах, в Америке люди получали до 1000 долларов ежемесячно. Это привело к тому, что в Америке и Европе — инфляция до 10% поднялись, поэтому это ударило по нам".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как цены на нефть могут повлиять на стоимость растительного масла в Украине.