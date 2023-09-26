Стоимость некоторых продуктов в два раза меньше, чем в прошлом: будут ли цены падать осенью

Это связано с тем, что в прошлом году в Украине началась война, поэтому на большинство товара были достаточно высокие цены

В течение осени наблюдаются ценовые колебания на большинство продуктов. В частности, хлеб точно будет дорожать из-за роста цен на муку и нехватки качественного зерна. А вот овощи, напротив, будут дешеветь.

Как сообщает советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка с/х продукции "Шувар" во Львове Иван Стефанишин, аграрии собрали неплохой урожай товара. Поэтому цены на них будут меньше, чем в прошлом году.

Он добавляет, что уже подешевели баклажаны, морковь и лук.

"В частности, баклажаны сейчас стоят 20 грн/кг, в прошлом году цена не опускалась ниже 59 грн/кг. Стоимость моркови и лука снизилась вдвое против прошлогодних показателей. В прошлом году морковь стоила 16 грн/кг, а в 2023-м — 7-8 грн/кг, лук в прошлом году продавали за 23 грн/кг, а сейчас – за 12 грн/кг", – говорит Стефанишин.

Хотя сезонно цена вырастет, однако в целом по сравнению с 2022 годом овощи будут дешевле до первых заморозков, добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Игорь Полховский сделал прогноз по ценам на мясо в Украине.