Его покупает каждый: в Украине взлетят цены на популярный продукт

Есть сразу несколько факторов, которые повлияют на цену продукта

Осенью 2023 года в Украине ожидается рост цен на продукты, в том числе станет дороже и хлеб. Это связано с ростом цен на муку и нехваткой качественного зерна.

Такой прогноз сделал советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Иван Николаевич Стефанишин. Об этом пишет РБК-Украина.

"Начиная с хлеба, потому что мука уже на 5-7% выросла в цене. Нет качественного зерна 1 и 2-го классов. Чтобы печь хлеб, нужна мука из 1-2 и 3-4 классов зерна", — сказал он.

По словам Стефанишина, нехватке в этом году поспособствовали негативные погодные условия, а также технологии. Аграрии использовали меньше удобрений и защиты от повреждения вредителями. В процессе засева озимой пшеницы цены на удобрения резко выросли. Фермеры, соответственно, не имели финансового запаса.

"Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", — добавил собеседник издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Игорь Полховский сделал прогноз по ценам на мясо в Украине. Он рассказал, какие из видов этого продукта подорожают в Украине уже в октябре.