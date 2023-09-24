Його купує кожен: в Україні злетять ціни на популярний продукт

Є одразу декілька факторів, які вплинуть на ціну товару

Восени 2023 року в Україні очікується зростання цін на продукти, зокрема стане дорожчим і хліб. Це пов’язано зі зростанням цін на борошно та нестачею якісного зерна.

Такий прогноз зробив радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Іван Миколайович Стефанишин. Про це пише РБК-Україна.

"Починаючи з хліба, тому що борошно вже на 5-7% зросло в ціні. Немає якісного зерна 1 та 2-го класів. Щоб пекти хліб, потрібне борошно з 1-2 та 3-4 класів зерна", — сказав він.

За словами Стефанишина, нестачі цього року сприяли негативні погодні умови, а також технології. Аграрії використовували менше добрив та захисту від пошкодження шкідниками. У процесі засіву пшениці озимої ціни на добрива різко зросли. Фермери, відповідно, мали фінансового запасу.

"Хліб найближчим часом зросте в ціні, вже пішла конкуренція за якісне борошно. Далі воно посилюватиметься", — додав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Ігор Полховський зробив прогноз щодо цін на м’ясо в Україні. Він розповів, які види цього продукту подорожчають в Україні вже в жовтні.