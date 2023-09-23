Ціни на яйця "поповзли" вгору: скільки коштуватиме десяток до кінця року

Цей продукт вживають практично у кожному українському домі

В Україні дорожчає низка продуктів, серед них і яйця. Причина зростання цін на них – сезонний фактор, а також підвищення експортного попиту та складна ситуація в енергосистемі.

Фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький спрогнозував, що протягом наступних двох кварталів вартість курячих яєць може зрости на 25-30%, пише Delo.ua. Таким чином, до кінця року середня вартість десятка яєць першої категорії може зрости до 50-52 грн., а найвищою – до 80 грн.

За словами економіста, спостерігається активізація експорту яєць. Так, за січень-серпень 2023 року попит на них зріс на 95%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, до 35 тис. тонн. При цьому навіть якщо прогноз експерта здійсниться і до кінця 2023 року ціни на десяток яєць першої категорії зростуть до 50-52 грн, вони все одно не досягнуть торішніх показників.

Окрім експорту та сезонного чинника, на ціноутворення також впливає і зростання цін на енергоресурси, зазначили асоціації "Союз птахівників України" (СПУ). Так, стрімке підвищення цін на енергоносії більш ніж на 30% у липні-серпні призвело до зростання собівартості виробництва продукції птахівництва. Виробники змушені підвищувати оптово-відпускні ціни покриття власних виробничих витрат.

Через подорожчання електрики та ризик блекаутів у холодну пору року, доцільність нарощування поголів’я птиці під питанням. Що не може не вплинути на виробництво яєць.

Водночас після шоку перших місяців повномасштабного вторгнення росії, знищення частини підприємств та тимчасової окупації частини території країни, зростання поголів’я птиці почалося ще восени 2022 року. За цей час відновили роботу фабрики у Вінницькій та Полтавській областях, раніше законсервовані через збитковість. Відновлюється поголів’я на підприємствах Чернігівської, Харківської та Сумської областей.

Є й інші позитивні чинники, що стримують зростання цін на яйця. Це — наявність запасів зернових та тривала тепла погода, яка підтримує виробництво яєць у господарствах населення, що також впливає на попит та ціну промислового яйця.

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