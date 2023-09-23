Цены на яйца "поползли" вверх: сколько будет стоить десяток к концу года

Этот продукт употребляют практически в каждом украинском доме

В Украине дорожает ряд продуктов, среди них и яйца. Причина роста цен на них — сезонный фактор, а также увеличение экспортного спроса и сложная ситуация в энергосистеме.

Финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий спрогнозировал, что в течение следующих двух кварталов стоимость куриных яиц может вырасти на 25-30%, пишет Delo.ua. Таким образом, до конца года средняя стоимость десятка яиц первой категории может вырасти до 50-52 грн., а самой высокой – до 80 грн.

По словам экономиста, наблюдается активизация экспорта яиц. Так, за январь-август 2023 года спрос на них вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году, до 35 тыс. тонн. При этом, даже если прогноз эксперта сбудется и к концу 2023 года цены на десяток яиц первой категории возрастут до 50-52 грн, они все равно не достигнут прошлогодних показателей.

Кроме экспорта и сезонного фактора, на ценообразование также влияет и ростом цен на энергоресурсы, отметили ассоциации "Союз птицеводов Украины" (СПУ). Так, стремительное повышение цен на энергоносители более чем на 30% в июле-августе привело к росту себестоимости производства продукции птицеводства. Производители вынуждены повышать оптово-отпускные цены для покрытия собственных производственных затрат.

Из-за удорожания электрики и риска блэкаутов в холодное время года, целесообразность наращивания поголовья птицы под вопросом. Что не может не отразиться на производстве яиц.

В то же время, после шока первых месяцев полномасштабного вторжения рф, уничтожения части предприятий и временной оккупации части территории страны, рост поголовья птицы начался еще осенью 2022 года. За это время возобновили работу фабрики в Винницкой и Полтавской областях, ранее законсервированные из-за убыточности. Возобновляется поголовье на предприятиях Черниговской, Харьковской и Сумской областей.

Есть и другие положительные факторы, которые сдерживают рост цен на яйца. Это — наличие запасов зерновых и длительная теплая погода, которая поддерживает производство яиц в хозяйствах населения, что также влияет на спрос и цену промышленного яйца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ценники украинцы увидят в октябре. Некоторыми продуктами стоит запастись уже сейчас.