В Украине будет дорожать популярный овощ: сколько еще продолжится повышение цен

В этом году фермеры отгружают овощ в два раза дороже, чем в прошлом

Большинство овощей в течение осени в Украине точно будут дорожать. Причина тому может быть нехватка и непригодность продукции. Кроме того, репчатый лук также изменится в цене в сторону роста.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, фермеры активно повышают стоимость на этот овощ из-за большого спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей. При этом большую часть лука хорошего качества производители предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажи сейчас небольшими партиями.

Большинство фермеров отгружают лук по 9-15 грн/кг ($0,25-0,41/кг), что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Позитивный ценовой тренд в данном сегменте участники рынка связывают с высокой торговой активностью оптовых компаний, закупающих лук для закладки на хранение. При этом предложение лука высокого качества достаточно ограничено, что связано с неблагоприятными погодными условиями, а также сдерживанием продаж такой продукции самими производителями", — говорят аналитики.

Специалисты добавляют, что цена на лук в Украине сегодня еще значительно ниже, чем в прошлом году. Так, в конце сентября 2022 г. фермеры продавали эту продукцию в 2 раза дороже, чем сегодня. При этом ключевые игроки рынка это подорожание считают временным явлением, поскольку сбор лука в украинских хозяйствах все еще продолжается, а его предложение на рынке до середины октября будет достаточно высоким.

Напомним, ранее Телеграф писал, что скоро будет дорожать один из видов мяса в Украине.