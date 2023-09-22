В Україні дорожчатиме популярний овоч: скільки ще триватиме підвищення цін

В цьому році фермери відвантажують овоч у два рази дорожче, аніж торік

Більшість овочів протягом осені в Україні точно будуть дорожчати. Причина тому може бути нестача та непридатність продукції. Окрім того, ріпчаста цибуля також зміниться в ціні в бік зростання.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, фермери активно підвищують вартість на цей овоч через великий попит з боку гуртових компаній і роздрібних мереж.При цьому більшу частину цибулі хорошої якості виробники воліють закладати на зберігання, здійснюючи продажі зараз невеликими партіями.

Тож, більшість фермерів відвантажують цибулю по 9-15 грн/кг ($0,25-0,41/кг), що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Позитивний ціновий тренд у даному сегменті учасники ринку пов’язують з високою торговою активністю гуртових компаній, які закуповують цибулю для закладання на зберігання. При цьому пропозиція цибулі високої якості досить обмежена, що пов’язано з несприятливими погодними умовами, а також зі стримуванням продажів такої продукції самими виробниками", — кажуть аналітики.

Фахівці додають, що ціна на цибулю в Україні сьогодні все ще значно нижча, ніж минулого року. Так, наприкінці вересня 2022 року фермери продавали цю продукцію у 2 рази дорожче, ніж сьогодні. При цьому ключові гравці ринку це подорожчання вважають тимчасовим явищем, оскільки збирання цибулі в українських господарствах усе ще триває, а її пропозиція на ринку до середини жовтня залишатиметься доволі високою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що скоро буде дорожчати один з видів м'яса в Україні.