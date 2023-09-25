Стоимость главного овоща уже 5 гривен: будет ли он дешеветь в Украине в дальнейшем

В 2022 году этот товар стоил 7-12 гривен

В стране есть тенденция на снижение цен на некоторые продукты осенью. В этот список попадают овощи, в том числе капуста. Ее стоимость в два раза ниже, чем год назад.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, сегодня производители готовы реализовывать оптовые партии капусты в диапазоне 5-6 грн/кг ($0,13-0,16/кг), когда еще в прошлую пятницу реализация велась по ценам 7-10 грн/кг ( $0,19-0,26/кг). Кроме того, этот товар, имеющий средний или низкий показатель качества, направляется на переработку в цене 3-4 гривны ($0,08-0,11/кг).

По словам участников рынка, в местных хозяйствах начался сезон уборки капусты поздних сортов, в результате чего предложение продукции на рынке существенно выросло. При этом на рынке одновременно выросло как предложение капусты стандартного качества, так и некачественной продукции, спрос на которую также отмечается как стабильный.

Следует отметить, что в середине сентября 2022 года оптовые цены на капусту находились в пределах 7-12 грн/кг ($0,19-0,32/кг), то есть были самыми высокими по меньшей мере за последние 5 сезонов.

В то же время производители овощей борщового набора в Украине, на сегодняшний день, кроме капусты, озабочены снижением цен и на другие культуры. Особое внимание сейчас уделяется сегменту моркови, которая, после последнего удешевления, уже стала доступнее свеклы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из видов мяса подорожает.