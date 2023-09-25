Вартість головного овоча вже 5 гривень: чи дешевшатиме він в Україні надалі

У 2022 році цей товар коштував 7-12 гривень

В країні є тенденція на зниження цін на деякі продукти восени. У цей список потрапляють овочі, зокрема капуста. Її цьогорічна вартість нижча у два рази, аніж рік назад.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, сьогодні виробники готові реалізовувати гуртові партії капусти в діапазоні 5-6 грн/кг ($0,13-0,16/кг), коли ще минулої п’ятниці реалізація велася за цінами 7-10 грн/кг ($0,19-0,26/кг). Окрім того, цей товар, який має середній чи низький показник якості, спрямовують на перероблювання в ціні 3-4 гривні ($0,08-0,11/кг).

За словами учасників ринку, у місцевих господарствах розпочався сезон збирання капусти пізніх сортів, внаслідок чого пропозиція продукції на ринку суттєво зросла. При цьому на ринку одночасно зросла як пропозиція капусти стандартної якості, так і неякісної продукції, попит на яку також відзначається як стабільний.

Слід зауважити, що в середині вересня 2022 року, гуртові ціни на капусту перебували в межах 7-12 грн/кг ($0,19-0,32/кг), тобто були найвищими щонайменше за останні 5 сезонів.

Водночас виробники овочів борщового набору в Україні, на сьогодні, крім капусти, стурбовані зниженням цін і на інші культури. Особлива увага зараз приділяється сегменту моркви, яка, після останнього здешевлення, вже стала доступнішою за буряк.

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