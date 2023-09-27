Гречка за рік вдвічі зменшилась в ціні: чи буде вона дешевшати надалі

Є один вагомий фактор, який впливатиме

В країні є тенденція на зниження цін на деякі продукти восени. Окрім того, протягом вересня точно буде дешевшати гречка.

Як повідомляє директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко на сайті БукІнфо, у серпні 2023 року споживчі ціни на цю крупу зменшились до 45,61 гривні (на 4,5%, порівняно із попередніми місяцями).

За його словами, зростання вартості на гречку тривало до вересня 2022 року і максимальна ціна сягнула 96 грн/кг. Але потім відбувалось поступове здешевшання товару. Це стало причиною надходження великої кількості пропозиції на ринок.

Юрій Лупенко додає, що зниження вартості крупи, яке триває наразі, продовжиться і надалі.

Слід зауважити, що хліб восени 2023 року буде дорожчати. Це пов'язано зі зростанням вартості борошна та нестачею якісного зерна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що м'ясо курки і яйця в Україні не дешевшатимуть восени. Ціна зростатиме через здорожчання вартості на всі основні, базові витрати на вирощування птиці.