Гречка за год вдвое снизилась в цене: будет ли она дешеветь в дальнейшем

Есть один весомый фактор, который будет влиять

В стране есть тенденция на снижение цен на некоторые продукты осенью. Кроме того, в течение сентября точно будет дешеветь гречка.

Как сообщает директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко на сайте Букинфо, в августе 2023 года потребительские цены на эту крупу уменьшились до 45,61 гривны (на 4,5% по сравнению с предыдущими месяцами).

По его словам, рост стоимости гречки длился до сентября 2022 года, и максимальная цена достигла 96 грн/кг. Но потом происходило постепенное удешевление товара. Это явилось причиной поступления большого количества предложения на рынок.

Юрий Лупенко добавляет, что, продолжающееся сейчас снижение стоимости крупы, продолжится и дальше.

Следует заметить, что хлеб осенью 2023 года будет дорожать. Это связано с ростом стоимости муки и нехваткой качественного зерна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мясо курицы и яйца в Украине не будут дешеветь осенью. Цена будет расти из-за подорожания стоимости на все основные, базовые затраты на выращивание птицы.