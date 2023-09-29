Яйца в Украине дорожают: почему и будут ли они расти в цене дальше

Этот продукт активно используется в выпечке

В Украине после короткого затишья снова начали расти цены на куриные яйца. В среднем стоимость десятка уже колеблется в районе 48 гривен, однако есть возможность еще большего подорожания.

Сколько стоят яйца в супермаркетах, можно узнать на портале "Минфин". Минимальная стоимость товара продается в Auchan — 46 гривен за 10 штук.

В то же время, самую дорогую позицию можно купить в Megamarket. Там этот продукт продается в цене 53,59 грн за 10 штук. То есть 30 штук товара обойдется для украинцев в сумме 157,68 гривны.

Что говорят эксперты?

По прогнозу финансово-экономического обозревателя Богдана Слуцкого, до конца 2023 года стоимость 10 яиц может возрасти до минимально до 52 гривен, а максимально до 80 гривен. Однако эксперт успокаивает, что этот продукт не подорожает до прошлогодних показателей.

Рост цен был спровоцирован стремительным удорожанием электроэнергии. Кроме того, будущие риски блекаутов во время зимы также будут негативно влиять на ценовые тенденции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что морская пищевая соль в течение сентября подешевела на 50 копеек. Есть вероятность, что ее стоимость может падать в дальнейшем.