Стоимость соли в Украине изменилась за месяц: на сколько и какой будет дальше

Ее потребляет большое количество людей

Конец сентября приносит в Украину удешевление некоторых продуктов. В частности, морская пищевая соль в течение августа-сентября уменьшилась почти на 50 копеек. Есть вероятность, что ее стоимость может падать дальше.

По данным сайта Министерства финансов Украины, средняя цена этого продукта в сентябре составляет 31,37 гривны за килограмм. Хотя в прошлом месяце она стоила 31,81 гривны.

В Varus соль морская стоит 22,80 гривны за килограмм, Megamarket предлагает к продаже товар в сумме 37,60 гривны, а Auchan — 33,70 гривны.

А в прошлом месяце, в августе, средняя стоимость морской соли была в пределах 31,81 гривны.

Кроме того, украинцам следует ожидать снижения цен на овощи. Баклажаны, морковь и лук точно будут падать в цене, потому что фермеры собрали неплохой урожай товара. Например, если баклажаны в прошлом году стоили почти 59 гривен, то в 2023 году — 20 гривен за килограмм. Специалист отмечает, что больше всего снизилась в цене морковь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что гречка в Украине в течение сентября будет дешеветь из-за большого количества предложений на рынке.