Вартість солі в Україні змінилась за місяць: на скільки та якою буде надалі

Її споживає велика кількість людей

Кінець вересня приносить в Україну здешевшання деяких продуктів. Зокрема морська харчова сіль протягом серпня-вересня зменшилась майже на 50 копійок. Є ймовірність, що її вартість може падати надалі.

За даними сайту Міністерства фінансів України, середня ціна на цей продукт у вересні становить 31,37 гривні за кілограм. Хоча у минулому місяці вона коштувала 31,81 гривні.

Тож, у Varus сіль морська коштує 22,80 гривні за кілограм, Megamarket пропонує до продажу товар в сумі 37,60 гривень, а Auchan — 33,70 гривні.

А у минулому місяці, у серпні, середня вартість солі морської була в межі 31,81 гривні.

Окрім того, українцям варто чекати на зниження цін на овочі. Баклажани, морква та цибуля точно будуть падати у ціні, бо фермери зібрали непоганий урожай товару. Наприклад, якщо баклажани минулого року коштували майже 59 гривень, то у 2023 — 20 гривень за кілограм. Фахівець зауважує, що найбільше знизилась у ціні морква.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що гречка в Україні протягом вересня буде дешевшати через велику кількість пропозицій на ринку.