Без цього взимку буде дуже важко: чим потрібно запастись вже зараз

Це не тільки про продукти харчування

Під час війни ситуація може змінюватися вкрай швидко, і оскільки зима буде не найлегшою для українців, варто ретельно підготуватися до приходу холодів. Тут важливо не лише забезпечити утеплення житла, а й створити запаси продуктів та ліків.

Якісна підготовка до зимового сезону не тільки допоможе вам легше пережити холодну пору року, але й знизить ваш рівень занепокоєння, оскільки ви будете впевнені у своїй готовності до зимових умов. Про це пише takprosto.

Чим запастися на зиму

Продукти харчування

Корисно мати запаси борошна, цукру, солі та олії, оскільки це основні продукти, які постійно використовуються при приготуванні їжі. До списку також можна включити крупи та трохи консервованих продуктів, таких як м’ясо, риба та овочі. Однак не варто купувати все поспіль, вибирайте лише ті продукти, які вам подобаються і які ви збираєтесь використати. Корисно також мати запаси довгострокового зберігання, такі як чай, кава, сухарі, хлібці, цукерки чи сухофрукти.

Запас ліків

Медикаменти мають обмежений термін придатності, тому не варто перевантажувати аптечку. Варто доповнити її знеболюючими препаратами, засобами для покращення травлення, ліками для серця та засобами від застуди. Також корисно мати стерильний бинт, рукавички, йод, спирт, перекис та пластир.

Утеплення

Обов’язково огляньте вікна щодо наявності дірок і, якщо це необхідно, замініть ущільнювачі. Те саме стосується дверей. Не варто забувати про покупку обігрівача, особливо якщо ви мешкаєте в будинку з центральною системою опалення.

Важливо поповнити свій гардероб теплими піжамами, термобілизною, вовняними шкарпетками та светрами. Було б корисно мати пару теплих ковдр чи пледів.

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