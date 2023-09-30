Октябрь принесет новый рост цен: какие продукты подорожают в ближайшее время

Украинцы вынуждены тратить на продовольствие все больше и больше

В Украине уже подорожали некоторые продукты, и эта тенденция только усилится с наступлением холодов. Эксперты прогнозируют рост цен на самые востребованные позиции продуктовой корзины.

Об этом пишет сайт Pro Гроші. Подорожание коснется как минимум четырех групп товаров.

Овощи. Цены будут расти даже несмотря на то, что в 2023 году урожай овощей в Украине был хорошим. По словам заместителя председателя Всеукраинского Аграрного Совета Дениса Марчука, они подорожают из-за роста расходов на хранение. По прогнозам экспертов, осенью овощи поднимутся в цене на 5-10%.

Яйца. С наступлением холодов подорожают и яйца. Во-первых, сыграет роль сезонный фактор, ведь осенью их производство уменьшается, а расходы птицефабрик растут из-за необходимости отопления. Кроме того, сыграет свою негативную роль и повышение тарифов на электроэнергию. Также потенциальный риск блэкаутов зимой тоже будет негативно влиять на ценовые тенденции.

Молоко. Эта сфера очень зависит от ситуации в энергосистеме. Если в Украине снова будет дефицит генерации, возникнет проблема с хранением сырья и готовой продукции. В свою очередь это потянет цены вверх.

Мясо. В октябре-ноябре цены на мясо повысятся на 5% из-за увеличения производственных затрат: удорожания топлива, электроэнергии и кормов. До конца года подорожание может достичь 10% из-за требований к хранению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что осенью ожидается существенный рост цен на сливочное масло. Спрос на этот продукт в Украине растет, чем и обусловлено подорожание.