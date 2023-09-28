Без этого зимой будет очень тяжело: чем нужно запастись уже сейчас

Это не только про продукты питания

Во время войны ситуация может меняться крайне быстро, и так как зима будет не самой легкой для украинцев, то стоит тщательно подготовиться к приходу холодов. Здесь важно не только обеспечить утепление жилья, но и создать запасы продуктов и лекарств.

Качественная подготовка к зимнему сезону не только поможет вам легче пережить холодное время года, но и снизит ваш уровень беспокойства, так как вы будете уверены в своей готовности к зимним условиям. Об этом пишет takprosto.

Чем запастись на зиму

Продукты питания

Полезно иметь запасы муки, сахара, соли и подсолнечного масла, так как это основные продукты, постоянно используемые при приготовлении пищи. В список также можно включить крупы и немного консервированных продуктов, таких как мясо, рыба и овощи. Однако не стоит покупать всё подряд, выбирайте только те продукты, которые вам нравятся и которые вы собираетесь использовать. Полезно также иметь запасы долгосрочного хранения, такие как чай, кофе, сухари, хлебцы, конфеты или сухофрукты.

Запас лекарств

Медикаменты имеют ограниченный срок годности, поэтому не стоит перегружать аптечку. Стоит дополнить ее обезболивающими препаратами, средствами для улучшения пищеварения, лекарствами для сердца и средствами от простуды. Также полезно иметь стерильный бинт, перчатки, йод, спирт, перекись и пластырь.

Утепление

Обязательно осмотрите окна на предмет наличия дырок и, если это необходимо, замените уплотнители. То же самое касается дверей. Не стоит забывать о покупке обогревателя, особенно если вы проживаете в доме с центральной системой отопления.

Важно пополнить свой гардероб теплыми пижамами, термобельем, шерстяными носками и свитерами. Было бы полезно иметь пару теплых одеял или пледов.

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