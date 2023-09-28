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Без этого зимой будет очень тяжело: чем нужно запастись уже сейчас

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Зимние запасы необходимы Новость обновлена 28 сентября 2023, 16:13
Зимние запасы необходимы. Фото Freepik

Это не только про продукты питания

Во время войны ситуация может меняться крайне быстро, и так как зима будет не самой легкой для украинцев, то стоит тщательно подготовиться к приходу холодов. Здесь важно не только обеспечить утепление жилья, но и создать запасы продуктов и лекарств.

Качественная подготовка к зимнему сезону не только поможет вам легче пережить холодное время года, но и снизит ваш уровень беспокойства, так как вы будете уверены в своей готовности к зимним условиям. Об этом пишет takprosto.

Чем запастись на зиму

  • Продукты питания

Полезно иметь запасы муки, сахара, соли и подсолнечного масла, так как это основные продукты, постоянно используемые при приготовлении пищи. В список также можно включить крупы и немного консервированных продуктов, таких как мясо, рыба и овощи. Однако не стоит покупать всё подряд, выбирайте только те продукты, которые вам нравятся и которые вы собираетесь использовать. Полезно также иметь запасы долгосрочного хранения, такие как чай, кофе, сухари, хлебцы, конфеты или сухофрукты.

  • Запас лекарств

Медикаменты имеют ограниченный срок годности, поэтому не стоит перегружать аптечку. Стоит дополнить ее обезболивающими препаратами, средствами для улучшения пищеварения, лекарствами для сердца и средствами от простуды. Также полезно иметь стерильный бинт, перчатки, йод, спирт, перекись и пластырь.

  • Утепление

Обязательно осмотрите окна на предмет наличия дырок и, если это необходимо, замените уплотнители. То же самое касается дверей. Не стоит забывать о покупке обогревателя, особенно если вы проживаете в доме с центральной системой отопления.

Важно пополнить свой гардероб теплыми пижамами, термобельем, шерстяными носками и свитерами. Было бы полезно иметь пару теплых одеял или пледов.

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#Питание #Лекарства #Запасы #Лайфхак #утепление