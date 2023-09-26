Поможет один электроприбор: как сохранить продукты свежими во время блэкаута

Сохранить продукты во время блэкаута легко

россия несколько месяцев подряд вела по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому украинцы продолжают задумываться о возможных отключениях ближайшей зимой.

Именно поэтому вопрос хранения продуктов стоит невероятно остро. Однако SlashGear делится неожиданным лайфхаком, который поможет вам хранить свежую пищу даже без электроснабжения.

Как сохранить еду без электричества

Это достаточно неожиданно, но для хранения пищи вы можете использовать стиральную машину. Просто заполните металлический барабан стиральной машины льдом и разместите на нем продукты. Метал поможет удерживать прохладу, и таким образом еда останется свежей дольше, чем в холодильнике. Если электричество отсутствует долгое время, это отличная альтернатива морозильной камере.

Кроме того, стиральная машина также поможет вам решить проблему с излишней водой после таяния льда. Машинка может автоматически откачивать воду и выводить ее в канализацию.

Если ваша стиральная машина находится в подвале или прохладном помещении, лайфхак станет еще более эффективном. В этом случае электроприбор способен удерживать прохладу еще дольше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой запас продуктов должен быть дома на случай блэкаута. Готовьтесь к холодам уже сегодня!