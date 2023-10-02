На рынке тишина: чего ожидать от курса доллара к концу этой недели

Ситуация может измениться из-за решения НБУ

Хотя в конце сентября наблюдалась тенденция большого спроса бакса среди населения, однако начало октября должно принести в Украину стабильность курса доллара. По прогнозам аналитиков, это может быть тишиной перед бурей.

Как сообщает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для ТСН, есть два главных фактора, которые могут стать причиной удорожания валюты. В частности, это продвижение Нацбанком темы о введении плавающего курса гривни или возможности ее девальвации без определения конкретной даты.

"Сейчас все спокойно, стабильность курса останется еще неделю, но в дальнейшем все может быстро измениться. Сейчас решается вопрос о предоставлении Украине финансовой помощи со стороны Европы, США и других стран в 2024 году. Переговоры идут сложно, вероятнее всего, что по разным причинам средств мы получим гораздо меньше, возможно, вдвое меньше, чем в этом году. Поэтому альтернативой является девальвация гривны до 41-41,5 грн/доллар и ее эмиссия. Однако точные даты непрогнозируемые", — объяснил эксперт.

Курс доллара в Украине 2 октября

По данным портала "Минфин", в понедельник, 2 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,15 (продажа). Наличный курс — 38,0 (покупка) и 38,13 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается пока неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о мнении экспертов по курсу доллара в начале октября. Они ожидают возможного решения НБУ о либерализации валютного рынка, что может спровоцировать удорожание бакса.