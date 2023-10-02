На ринку тиша: чого очікувати від курсу долара до кінця цього тижня

Ситуація може змінитись через рішення НБУ

Хоча наприкінці вересня спостерігалась тенденція на великий попит баксу серед населення, однак початок жовтня має принести в Україну стабільність курсу долара. За прогнозами аналітиків, це може бути тишею перед бурею.

Як повідомляє член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин для ТСН, є два головних чинники, які можуть бути причиною здорожчання валюти. Зокрема це просування Нацбанком теми про запровадження плаваючого курсу гривні або можливість її девальвації без визначення конкретної дати.

"Наразі все спокійно, стабільність курсу залишиться ще тиждень, але надалі все може швидко змінитися. Зараз вирішується питання про надання Україні фінансової допомоги з боку Європи, США та інших країн у 2024 році. Перемовини йдуть складно, найімовірніше, що з різних причин коштів ми отримаємо набагато менше, можливо, вдвічі менше, ніж цього року. Тому альтернативою є девальвація гривні до 41-41,5 грн/долар та її емісія. Однак точні дати непрогнозовані", — пояснив експерт.

Курс долара в Україні 2 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 2 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,15 (продаж). Готівковий курс — 38,0 (купівля) та 38,13 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається поки незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про думку експертів щодо курсу долара на початку жовтня. Вони очікують на можливе рішення НБУ про лібералізацію валютного ринку, що може спровокувати здорожчання баксу.