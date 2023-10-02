Зеленский подписал закон: семьям пленных украинцев будут выплачивать зарплаты, но не всем

Некоторые так и не смогут получить деньги

Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября подписал важный законопроект для украинских пленніх. Благодаря ему государство будет сохранять их зарплаты.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента. Законом предусмотрено сохранять денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах. Речь идет о возможности выплаты этих денег их семьям.

"Сохраняется денежное довольствие по последнему месту прохождения службы в размере должностного оклада, оклада по специальному званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия постоянного характера и другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия. Семьям указанных лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты ежемесячно выплачивается денежное довольствие в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины", — говорится в пояснительной записке.

При этом это не касается тех, кто сдался в плен добровольно.

Зарплату пленного будут получать жена (супруг), а в случае отсутствия — совершеннолетние дети, проживавшие вместе с человеком, или законные представители или усыновители несовершеннолетних детей (лиц с инвалидностью с детства — независимо от их возраста) такого лица, а также находящиеся лица на содержании пленника, или родители.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский подписал важнейший документ по Крыму.