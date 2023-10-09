"Погано відсудив – під Бахмут": український клуб нацькував ТЦК на арбітрів

Український футбол не перестає дивувати

Неназваний український футбольний клуб використав представників ТЦК, щоб налякати суддівську бригаду. Напередодні у Тернополі пролунав скандал із побиттям, у злочині підозрюють співробітників ТЦК.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у випуску "ТаТоТаке" на YouTube. За його словами, до суддів, які припустилися помилок в обидві сторони, підійшов представник господарів і заявив, що з ними хочуть поговорити. Як виявилося, відразу після поєдинку на арбітрів чекали представники ТЦК для перевірки документів. Делегат матчу став на захист арбітрів.

"Хто погано відсудив – під Бахмут відразу. Що відбувається, куди ми повертаємось? Це навіть не 90-ті роки, це якісь 30-ті роки минулого століття.

Я свідомо не назвав сьогодні клуб, котрий займається цим. Хоча у футбольному світі, я впевнений, про це знають майже всі. Якщо я назву клуб, то це буде шок-контент помножений на два”, — заявив Співаковський.

Нагадаємо, в Україні прогриміли матчі 10-го туру у вищому дивізіоні країни. Сенсацією ігрового тижня стала поразка "Динамо" у поєдинку проти "Полісся".