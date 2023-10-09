Війна — день 593: на фронті не припиняються обміни ударами, а окупанти готують нову хвилю терору

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести контрнаступи на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Ситуація на фронті залишається напруженою, а сторони продовжують обмінюватись потужними ударами з використанням артилерії та авіації. При цьому експерти зазначають, що через ситуацію в Ізраїлі Україна може почати зазнавати перебоїв з поставками західних боєприпасів, а тим часом у росії нарощують виробництво дронів, через що взимку варто чекати посилення обстрілів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що розвідники тричі намагалися деокупувати Енергодар та ЗАЕС, але безрезультатно.

Інформацію за 6 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 590: Україна у траурі через трагедію на Харківщині, у росії теж неспокійно

З даними за 7 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 591: Харківщина приходить до тями після ударів, а Крим тривожиться

Про те, що відбувалося 8 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 592: ЗСУ атакують на півдні, а окупанти відновили штурми на сході