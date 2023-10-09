Єрмак розповів, які пріорітети розставили у кремлі

Кремль витрачає величезну кількість грошей на "промивання мізків" дітям і підготовка нових поколінь до війни. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

Урядовець назвав суму, яку російська влада виділила на "фейки" для наймолодших громодян. Цю інформацію Андрій Єрмак оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Загалом путінський режим витратить на "патріотичне виховання" росіян 46 млрд рублів. ""Рух перших" отримає 7 млрд рублів, "Большая пєрємєна" — 1,3 млрд, "Юнармія" — 270 млн рублів", — розповів керівник ОП.

Названі Андрієм Єрмаком організації працюють з дітьми, навчають їх фейковій історії та виправдовують війну і геноцид українців. Проти цих організацій партнерами України були введені санкції.

З данними керівника ОП, минулого року держава-агрессор витратила на "патріотичне виховання" з госбюджету 11,4 млрд. рублів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у кремлі затвердили нову "методичку". Виданню стало відомо, чим тепер лякатимуть пропагандисти.

Нагадаємо, що частка військових видатків у російському бюджеті-2024 стане рекордною з останніх років Радянського Союзу. Таких сум ще було за всю сучасну історію росії.