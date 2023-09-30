Російські пропагандисти знайшли черговий "паспорт Олени Зеленської": подробиці (відео)

Справжність документа невідома

У тимчасово окупованому Криму пройшли обшуки у квартирі Олени Зеленської. На цей раз окупанти замість ізраїльського паспорта знайшли паспорт росії.

Відео обшуку публікують пропагандистські Telegram-канали. Російський паспорт лежав нібито у схованці.

Так, силовики прийшли у житло родини президента у Ялті, щоб оцінити вартість "націоналізованої" квартири. Під час обшуку було знайдено косметичку Олени Зеленської бренду Louis Vuitton. Але замість помади та рум’ян усередині лежали пачки іноземної валюти (євро), а також паспорт громадянки російської федерації з її особистими даними та датою народження 6 лютого 1978 року. У відкритих джерелах немає інформації, що Олена Зеленська отримувала паспорт росії.

Ця знахідка, за словами росіян, нібито свідчить про справжні політичні погляди першої леді України. Пропагандисти заявили, що "прийняти громадянство росії було наймудрішим рішенням Олени Зеленської".

Нагадаємо, що у червні росіяни заявили, що знайшли в Олени Зеленської паспорт громадянки Ізраїлю. Однак у той момент, коли вони створювали паспорт у фотошопі, забули правила івриту. Річ у тому, що ізраїльтяни пишуть слова праворуч-наліво, а не як увесь світ зліва направо.

Відомо, що квартиру Зеленських у Ялті "націоналізували" наприкінці травня 2023 року. Окупаційна влада заявила, що має намір виставити її на аукціон. Придбала її Олена Зеленська у 2013 році за 163,8 тисячі доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українку висадили з автобуса через паспорт. Водієм виявився росіянин.