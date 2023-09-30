Российские пропагандисты нашли очередной "паспорт Елены Зеленской": подробности (видео)

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Во временно оккупированном Крыму прошли обыски в квартире Елены Зеленской. На этот раз оккупанты вместо израильского паспорта нашли паспорт россии.

Видео обыска публикуют пропагандистские Telegram-каналы. Российский паспорт лежал якобы в тайнике.

Так, силовики пришли в жилье семьи президента в Ялте, чтобы оценить стоимость "национализированной" квартиры. Во время обыска была найдена косметичка Елены Зеленской бренда Louis Vuitton. Но вместо помады и румян внутри лежали пачки иностранной валюты (евро), а также паспорт гражданки российской федерации с ее личными данными и датой рождения 6 февраля 1978 года. В открытых источниках нет информации о том, что Елена Зеленская получала паспорт рф.

Эта находка, по словам россиян, якобы показывает истинные политические взгляды первой леди Украины. Пропагандисты заявили, что "принять гражданство рф было самым мудрым решением Елены Зеленской".

Напомним, что в июне россияне заявили, что нашли у Елены Зеленской паспорт гражданки Израиля. Однако в тот момент, когда они создавали этот паспорт в фотошопе, забыли правила иврита. Дело в том, что израильтяне пишут слова справа-налево, а не как весь мир слева направо.

Известно, что квартиру Зеленских в Ялте "национализировали" в конце мая 2023 года. Оккупационные власти заявили, что намерены выставить ее на аукцион. Приобрела ее Елена Зеленская в 2013 году за 163,8 тысячи долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинку высадили из автобуса из-за ее паспорта. Водителем оказался россиянин.