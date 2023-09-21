"Он увидел мой паспорт и изменился в лице": украинку высадили из автобуса из-за водителя-россиянина (видео)

Девушка была вынуждена ждать 8 часов следующий автобус

Россияне традиционно создают проблемы для украинцев даже за границей. Яркий пример тому – июльский скандал на Чемпионате мира по фехтованию, где россиянка Анна Смирнова устроила провокацию против украинской спортсменки Ольги Харлан.

Между тем в разных уголках мира случаются более мелкие неприятные инциденты. Так, недавно украинская блогерша в TikTok под псевдонимом Shuba рассказала, что ее высадили из автобуса из-за водителя-россиянина.

Девушка говорит, что является поклонницей автобусных путешествий, особенно по Европе, где по ее словам "виды просто завораживают".Она ехала в Украину с пересадкой в Германии, где, ожидая автобусный рейс, имела возможность насладиться городком Дортмунд. Когда настало время посадки на автобус, водитель после проверки документов подошел к девушке с украинским паспортом и сообщил, что она не может ехать на этом рейсе.

"Когда водитель проверил мой билет, он увидел мой паспорт и сразу изменился в лице. И что-то кому-то сказал по рации. Затем он сказал, что я не могу ехать и попросил меня выйти из автобуса с вещами. Я спросила, в чем дело, но Он ответил, что у меня проблемы с документами, меня вывели из автобуса, пришли работники станции и попросили идти за ними. На станции мне ответили, что у меня паспорт Украины, а водитель был россиянином. Решение - просто пересадить меня на другой рейс, который был через 8 часов", — говорит девушка в видео.

Между тем в комментариях люди делятся своими мыслями о ситуации. Часть считает, что в истории есть "белые пятна". Однако остальные согласны, что подобные ситуации с россиянами бывают. Некоторые комментаторы в свою очередь рассказывают, что им даже попадались дружественные уроженцы страны-агрессора, которые извинялись за действия своей власти.

Напомним, что украинцы за границей не раз сталкивались с проявлениями агрессии. Так, в Шотландии группа подростков напала на троих украинских детей, в результате чего последним пришлось обращаться за медицинской помощью. В Чехии же женщины из Украины стали жертвами нападения от местного жителя, который сначала поинтересовался их национальностью, а затем жестоко их избил.