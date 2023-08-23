Били и таскали за волосы: в Чехии напали на украинок за их национальность

Женщину доставили в реанимацию без сознания.

В Чехии местный житель избил двух гражданок Украины, предварительно спросив, откуда они.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, в городе Пласи на севере Пльзенского края. Об этом сообщает издание Novinky.

По словам женщин, они мирно разговаривали на улице, когда к ним подъехал автомобиль и водитель поинтересовался их происхождением. Когда он услышал, что женщины из Украины — накинулся на них с кулаками.

"Мы пошли с детьми на карусель. Затем мы с Лилией сидели на бордюре и разговаривали. К нам подъехала Škoda Octavia с прицепом, и мужчина за рулем спросил, из Украины ли мы. Затем он отъехал на несколько метров, оставил машину заведенной и вернулся к нам", – одна из украинок рассказала, как развивались события до нападения.

По её словам, мужчина сперва агрессивно с ними говорил, после чего напал.

"Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Он тут же набросился на Лилию", — рассказывает детали инцидента пострадавшая Татьяна.

Когда злоумышленник отвлекся на ее подругу, Татьяна быстро подошла к его автомобилю и извлекла ключ из зажигания, чтобы мужчина не покинул место преступления.

"Я собирался позвонить в полицию, когда двое других мужчин подошли ко мне сзади, ударили меня кулаком в спину, и я уронила ключ на землю. Затем первый нападавший подобрал его, сел в машину и уехал. К нам уже направлялись две молодые девушки и мальчик и вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле, с лица текла кровь", — описала дальнейшее развитие событий пострадавшая.

К счастью, Татьяна получила только легкие травмы. Она оперативно предоставила полиции фото автомобиля и номерного знака нападавшего, а также дала подробное описание злоумышленника.

Вторая жертва нападения практически ничего не помнит. По словам фельдшера, пострадавшую доставили в отделение реанимации Пльзеньской университетской больницы в бессознательном состоянии.

Женщины не могут объяснить мотив нападения и уверяют, что не провоцировали мужчину. Они считают, агрессия с его стороны могла быть связана с тем, что 8-го августа, украинец изнасиловал и попытался убить 15-летнюю чешскую девочку.

"Этот поступок вызвал огромный резонанс, и ненависть людей к украинцам усилилась. Мы были заперты в общежитии и боялись выходить на улицу", — комментирует Татьяна.

Мэр города Пласи Ева Кантор Поржадкова сообщила, что полиция доложила ей о произошедшем. Также мэр акцентировала внимание на том, что Пласи — один из городов с самым большим числом украинских беженцев.

"Только в местном общежитии их проживает две сотни. Но у нас еще не было ни одного серьезного конфликта", – добавила мэр.

Полиция расследует инцидент.

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